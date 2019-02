Zwei hitzköpfige Autofahrer tragen Streit mitten auf der A1 aus

Auf der A1 in Richtung Bern sind sich am Montag zwei Autofahrer in die Haare geraten. Ein 37-jähriger Deutscher und ein 27-jähriger Italiener provozierten einander so sehr, dass sie ihre Autos mitten auf der Autobahn parkierten und aufeinander losgingen.