Zurich steigt aus ADAC-Autoversicherung aus - Verkauf an Allianz Der Versicherer Zurich wird der Allianz Versicherung die Anteile an der ADAC Autoversicherung AG ein Jahr früher als geplant übertragen.

Zurich verkauft seine Anteile an der ADAC-Autoversicherung an Allianz. (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

(sda/awp)

Die Allianz übernehme (voraussichtlich) zum 1. Januar 2019 den 51-prozentigen Anteil der Zürich Beteiligungs-AG (Deutschland) an dem Gemeinschaftsunternehmen, teilte Zurich am Montagabend mit.

Die Partnerschaft war ursprünglich zum 31. Dezember 2019 gekündigt worden. Die drei Parteien hätten sich nun im Grundsatz darauf geeinigt, «der Allianz vorzeitig die Kooperation in der ADAC Autoversicherung AG zu ermöglichen». Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Man habe sich zudem darauf verständigt, dass eine «grosse» Anzahl der betroffenen Zurich-Mitarbeiter per März 2019 übernommen werden. Die entsprechenden Mitarbeiter erhielten in den nächsten Tagen ein verbindliches Angebot, hiess es. Die Tätigkeit unter dem Dach der neuen Gesellschaft beinhaltet laut Mitteilung einen Beschäftigungsschutz am bisherigen Standort.

Das Joint Venture mit Sitz in München wurde 2007 gegründet.