Zürich im Zeichen des Films: Der Grüne Teppich ist ausgerollt In Anwesenheit von Bundesrat Ueli Maurer und der Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch ist am (heutigen) Donnerstagabend das 14. Zurich Film Festival (ZFF) eröffnet worden. Als erster Stargast schreitet Schauspieler Viggo Mortensen über den Grünen Teppich.

Das 14. Zurich Film Festival hat begonnen: Der dänisch-amerikanische Schauspieler Viggo Mortensen - Hauptdarsteller im Eröffnungsfilm «Green Book» - ist der erste internationale Star, der über den Grünen Teppich schreitet. (Bild: Keystone/AP The Canadian Press/CHRISTOPHER KATSAROV)

Der dänisch-amerikanische Darsteller ("The Lord of The Rings») ist mit US-Regisseur Peter Farrelly in die Limmatstadt gereist, um den Eröffnungsfilm «Green Book» bei seiner Europapremiere vorzustellen. Mortensen spielt in dem Drama einen New Yorker Türsteher in den 1960er Jahren, der damit beauftragt wird, einen schwarzen Jazz-Pianisten in die Südstaaten zu chauffieren.

Um Konflikte zu vermeiden, halten sich die beiden auf ihrer Reise an den damals jährlich erscheinenden Reiseführer «Negro Motorist Green Book». Darin sind alle Motels, Restaurants und Tankstellen verzeichnet, in denen Afroamerikaner bedient werden. Der Film hat am 11. September am Toronto International Film Festival seine Weltpremiere gefeiert und kommt am 31. Januar 2019 in die Deutschschweizer Kinos.

Bis am 7. Oktober werden zahlreiche weitere nationale und internationale Promis auf dem Grünen Teppich des ZFF anzutreffen sein. Am Samstag etwa wollen sich vor der feierlichen Weltpremiere des Schweizer Films «Wolkenbruch» Regisseur Michael Steiner sowie Drehbuchautor Thomas Meyer und Hauptdarsteller Joel Basman zeigen.

Am Tag darauf reist der 83-jährige kanadische Schauspieler Donald Sutherland an, um seinen Life Achievement Award entgegenzunehmen und seinen neuen Film «Ella & John» vorzustellen. Am Mittwoch, 3. Oktober, tut es ihm die britische Schauspielerin Judi Dench gleich. Auch ihr wird eine Auszeichnung überreicht (Golden Icon Award), bevor sie ihren Film «Red Joan» präsentiert.

Hollywood-Schauspieler und Musiker Johnny Depp, der am Freitag, 5. Oktober erwartet wird, will den Wirbel um seine Person offenbar in Grenzen halten. Zu seinem Film «Richard Says Goodbye» ist zum heutigen Zeitpunkt weder eine Medienkonferenz geplant, noch darf man damit rechnen, dass der Schauspieler Interviews geben wird.

Am diesjährigen Zurich Film Festival werden während elf Tagen die neusten Filme aus 48 Ländern gezeigt. Unter den über 160 Produktionen sind 42 Erstlingswerke, 12 Weltpremieren, 16 Schweizer Filme und 2 Retrospektiven; diese Anzahl bewegt sich im ähnlichen Rahmen wie im vergangenen Jahr.