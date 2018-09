Zurich Film Festival ehrt Donald Sutherland für sein Lebenswerk Der kanadische Schauspieler Donald Sutherland wird am 14. Zurich Film Festival (ZFF) mit dem Lifetime Achievement Award für sein Lebenswerk geehrt. Er wird die Auszeichnung am 30. September persönlich entgegennehmen.

Donald Sutherland (l) und Helen Mirren (r) in eine Szene aus dem Film «The Leisure Seeker»: Am Zurich Film Festival wird der Schauspieler Sutherland für sein Lebenswerk geehrt und seinen neuesten Film persönlich vorstellen. (Sony Pictures Classic via AP) (Bild: KEYSTONE/AP Sony Pictures Classics/MCFADDEN)

(sda)

Die über sechzigjährige Karriere des 83-Jährigen zeichne sich durch «seine aussergewöhnliche Präsenz in unvergesslichen Rollen» aus, werden die ZFF-Co-Direktoren Nadja Schildknecht und Karl Spoerri in einem Communiqué vom Donnerstag zitiert. Sutherlands Werk umfasse Filme, die zu Klassikern geworden sind und Genres neu definiert haben.

In einer Retrospektive zu Ehren des Hollywoodstars werden am ZFF unter anderem die Filme «The Dirty Dozen» (1967), «Fellinis Casanova» (1976) oder «Ordinary People» (1980) gezeigt. Seinen neusten Film «Ella & John - The Leisure Seeker», in dem er an der Seite der Britin Helen Mirren spielt, wird Donald Sutherland persönlich vorstellen.

Das 14. Zurich Film Festival dauert vom 27. September bis 7. Oktober.