Zürcher Unispital entlässt Herzklinik-Leiter Maisano Das Universitätsspital Zürich (USZ) entlässt Francesco Maisano, den umstrittenen Leiter der Herzklinik. So soll in der Herzklinik endlich wieder Ruhe einkehren.

Ist nicht länger Leiter der Herzchirurgie: Francesco Maisano. KEYSTONE/USZ

(sda)

Auslöser für seine Entlassung ist der Vorwurf, Implantate einer Firma verwendet zu haben, an der er selber beteiligt ist, und diese Interessenbindung nicht deklariert zu haben. Zudem soll er Operationsberichte geschönt haben. Für Maisano sind die ganzen Vorwürfe «ein unfundiertes Konstrukt», um ihm zu schaden.

Aktuell ist der Herzchirurg beurlaubt. Ende Juli hat das USZ ihn zudem seines Amtes enthoben, damit er nicht mehr auf das interne System zugreifen kann.

Auch vom Whistleblower, der die Missstände publik machte, will das USZ sich trennen. «Mit der Trennung von beiden am Konflikt beteiligten Personen schaffen wir die Voraussetzung für einen Neustart», sagte USZ-Direktor Gregor Zünd am Donnerstag an einer Medienkonferenz.