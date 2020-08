Zürcher Gericht: Psychiater von «Carlos» fühlen sich unschuldig Die drei ehemaligen Psychiater von «Carlos», die sich am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Zürich wegen Freiheitsberaubung verantworten müssen, fühlen sich unschuldig. Es habe keine Alternative gegeben, als «Carlos» zu fixieren.

«Carlos» verfolgt den Prozess in einem Nebenraum mit. Vor Gericht stehen drei Psychiater, die ihn während 13 Tagen lang festgebunden haben. Damals war er 15 Jahre alt. KEYSTONE/LINDA GRAEDEL

(sda)

«Carlos» in ein Isolationszimmer zu bringen, sei nicht möglich gewesen, da er suizidal gewesen sei, sagten die drei Beschuldigten übereinstimmend. Ein Isolationszimmer habe zwar möglichst wenig Ecken und Kanten, doch auch dort könnten sich Patienten etwas antun, etwa indem sie den Kopf gegen die Wand schlagen würden.

Bei einem früheren Klinikaufenthalt erlitt «Carlos» in einem Isolationszimmer schon einmal einen Tobsuchtsanfall und trat die Tür ein. Damals musste die Polizei ausrücken und ihn fixieren.

Grundsätzlich sei «Carlos» in der Psychiatrischen Universitätsklinik am falschen Ort gewesen, da diese für die Sicherung von forensischen Patienten nicht geeignet sei, so die Psychiater weiter. Sie hätten sich darum bemüht, «Carlos» in die Klinik Rheinau verlegen zu können, doch dort habe es keinen Platz gegeben.

Die drei Psychiater sagten zudem übereinstimmend aus, dass «Carlos» hochgradig gefährlich und unberechenbar gewesen sei. So habe er im Gefängnis einmal aufgebrühtes Wasser auf Betreuer geschüttet. Das Klinik-Team habe wirklich alles getan, was möglich gewesen sei.

«Carlos» sitzt im Nebenraum

Der mittlerweile 24-jährige Wiederholungstäter «Carlos» verfolgt den Prozess per Videoübertragung in einem Nebenraum mit. Dafür wurde er am Mittwoch von der Strafanstalt Pöschwies in Regensdorf nach Zürich transportiert. Direkt im Saal fand «Carlos» keinen Platz, weil er von vier Polizisten bewacht wird und die Corona-bedingten Abstände sonst nicht eingehalten werden könnten.

Beim Prozess geht es um eine Massnahme, welche die Psychiater im Jahr 2011 an «Carlos» vollzogen. Sie banden den damals erst 15-Jährigen ganze 13 Tage lang fest. Er hatte damals versucht, sich im Gefängnis das Leben zu nehmen. Dort sass er, weil er einen Jugendlichen mit einem Messer schwer verletzt hatte.

Die Anklage fordert, die drei Psychiater wegen Freiheitsberaubung und Gehilfenschaft zu Freiheitsberaubung schuldig zu sprechen. Dafür sollen sie mit bedingten Freiheitsstrafen von 7 respektive 14 Monaten bestraft werden. Ob das Urteil heute gefällt wird, ist offen.