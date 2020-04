Zugstrecke von Urner Unterland nach Andermatt wegen Steinschlag zu Ein Steinschlag im Kanton Uri hat am späten Samstagabend die Bahnstrecke zwischen Göschenen und Andermatt unterbrochen. Verletzt wurde bei dem Vorfall laut Angaben der Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) niemand. Auf der Strecke verkehren bis auf Weiteres Ersatzbusse.

Ein Personenzug der Matterhorn-Gotthard-Bahn beim Bahnhof in Göschenen im Kanton Uri. KEYSTONE/URS FLUEELER

Die Steine seien kurz vor 23:00 Uhr rund 600 bis 700 Meter nach der Ausfahrt beim Bahnhof Göschenen niedergegangen, sagte eine MGB-Sprecherin am Sonntagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zum Ausmass konnte sie zunächst keine Angaben machen.

Verletzt worden sei niemand. In einem sich in der Nähe befindlichen Zug hätten sich keine Passagiere befunden. Ein Geologe analysiere nun die Situation. Die Bahnstrecke bleibe mindestens bis am Sonntagmittag gesperrt.