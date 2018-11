Zersiedelungsinitiative laut Leuthard ungerecht und kontraproduktiv

Die Zersiedelungsinitiative der Jungen Grünen, die am 10. Februar 2019 zur Abstimmung kommt, will die Grösse der Bauzonen einfrieren. Bundesrätin Doris Leuthard hält eine so starre Regelung für ungerecht und kontraproduktiv.