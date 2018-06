Zeitzeugin berichtet: «Die Fluh war in Flammen, es war grausam»

Die Nachricht, dass von den Überresten des 1947 explodierten Munitionsdepots in Mitholz eine grössere Gefahr ausgeht als angenommen, hat die Bevölkerung am Donnerstag unverhofft getroffen. Eine Zeitzeugin erinnert sich an die Flucht vor 71 Jahren.