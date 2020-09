Zalando verkauft Second-Hand-Mode in sechs Ländern Der Online-Modehändler Zalando startet sein «Pre-owned» genanntes Second-Hand-Angebot. Ab sofort könnten Kunden in Deutschland und Spanien über die Plattform neuwertige gebrauchte Mode kaufen sowie eigene Second-Hand-Kleidungsstücke gegen eine Gutschrift eintauschen.

Der Onlinehändler Zalando verkauft neu auch Second-Hand-Kleider. Ab sofort können Kunden in Deutschland und Spanien und später in vier weiteren Ländern von diesem Angebot profitieren. Ob «Pre-owend» auch in der Schweiz lanciert wird, ist noch offen. KEYSTONE/PETER KLAUNZER

(sda/awp/reu)

Ab Oktober soll dies dann auch in Belgien, Frankreich, Polen und den Niederlanden möglich sein, teilte Zalando am Montag mit. «Das Interesse für pre-owned Mode ist hoch und steigt kontinuierlich», begründete Zalando-Manager Torben Hansen den Einstieg in dieses Geschäft.

Ab wann das Angebot auch in der Schweiz zugänglich sein wird, ist noch unklar. «Aktuell konzentrieren wir uns auf den Start in den sechs genannten Zalando Märkten», sagte ein Sprecherin auf Anfrage von AWP. Wenn das Angebot dort gut angenommen werde, dann sei es wahrscheinlich, dass «Pre-owned» auch in weitere Zalando-Märkte wie die Schweiz gebracht werde.