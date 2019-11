Zahlreiche Erdbeben erschüttern das Wallis Nach den nächtlichen Erdbeben im Zentralwallis in der Nacht auf Dienstag hat der Schweizerische Erdbebendienst (SED) am Morgen mindestens drei weitere leichte Erschütterungen registriert. Die Epizentren lagen erneut unweit des Sanetschpasses nördlich von Sitten.

Mehrere leichte Erdbeben haben sich in der Nacht auf Dienstag und am Dienstagmorgen unweit des Sanetschpasses nördlich des Walliser Hauptorts Sitten ereignet. (Bild: Schweizerischer Erdbebendienst (SED))

(sda)

Nach den beiden Doppel-Beben in der Nacht erschütterte um 8.18 Uhr ein fünftes Erdbeben das Zentralwallis. Die Erschütterung war nach Angaben des SED erneut spürbar. Sie hatte eine Magnitude von 3,0 auf der Richterskala. Zwischen 8.47 Uhr und 9.54 Uhr kam es zu zwei weiteren leichten Erdstössen der Magnituden 2,7 respektive 2,5 auf der Richterskala. Das zweitletzte Beben konnte ebenfalls leicht verspürt werden, wie der SED mitteilte.

Die beiden heftigsten Beben hatten sich in der Nacht ereignet. Die erste Erschütterung war um 01.54 Uhr in einer Tiefe von 5,3 Kilometern registriert worden und hatte eine Magnitude von etwa 3,3 auf der Richterskala. Zweieinhalb Stunden später kam es um 4.36 Uhr zum zweiten Beben. Dieses hatte ebenfalls eine Stärke von 3,3 und lag in einer Tiefe von 4,7 Kilometern.

Ein drittes Beben erfolgte um 6.55 Uhr und hatte eine Stärke von 2,7. Kurz darauf erfolgte auf dem Sanetschpass um 7.00 Uhr ein weiteres Beben von der Stärke 3,1.

Dass es gleich zu mehreren Beben gekommen sei, sei nicht aussergewöhnlich, sagte SED-Seismologe Philipp Kästli auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nach dem ersten Beben habe es rund zwanzig kleinere Nachbeben gegeben.

Beim Erdbebendienst gingen in der Nacht über hundert Meldungen von Menschen ein, welche die Erdstösse bemerkten, vor allem aus Sitten, aber auch aus dem Berner Oberland. Menschen berichteten dem Seismologischen Zentrum Europa-Mittelmeer (EMSC), sie seien von der Erschütterung aufgewacht.

Bei der Walliser Kantonspolizei sind bisher keine Hinweise auf Schäden eingegangen, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Lediglich ein, zwei Personen hätten sich bei der Kantonspolizei gemeldet. Man beobachte die Lage weiterhin.