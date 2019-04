Wintereinbruch sorgt für Verkehrsprobleme und grosse Lawinengefahr Zwei Wochen nach Frühlingsbeginn hat ein plötzlicher Wintereinbruch der Schweiz viel Schnee beschert. In den Alpen fiel bis zu eineinhalb Meter Neuschnee. Der Wintereinbruch sorgte am Donnerstag für erhebliche Verkehrsprobleme und brachte grosse Lawinengefahr.

Die zum Bedrettotal und zum Nufenenpass führende Strasse in Airolo ist am Donnerstag wegen zu viel Schnee gesperrt. (Bild: Keystone/KEYSTONE/TI-PRESS/DAVIDE AGOSTA) Ein Mann räumt Schnee am Donnerstag in Schwyz. (Bild: Keystone/ALEXANDRA WEY) Ein Schneepflug räumt Schnee am Donnerstag in Airolo. (Bild: Keystone/KEYSTONE/TI-PRESS/DAVIDE AGOSTA) Starker Schneefall bei der Autobahn A4 in Steinen SZ am Donnerstag. (Bild: Keystone/ALEXANDRA WEY) Ein Mann steht mit dem Regenschirm bei der Schiffstation in Brunnen SZ am Donnerstag. (Bild: Keystone/ALEXANDRA WEY) 5 Bilder Wintereinbruch sorgt für Verkehrsprobleme und grosse Lawinengefahr

(sda)

Seit Mittwoch fielen in grossen Teilen der Schweizer Alpen grosse Schneemengen. Am meisten Neuschnee gab es am Alpenhauptkamm vom Simplon bis ins Gotthardgebiet und im westlichen Tessin mit einem bis zu eineinhalb Meter. In der Nacht auf Freitag sollten die Schneefälle enden.

Wie das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) mitteilte, herrscht Lawinengefahr der Stufe «gross» (Stufe vier der fünfstufigen Skala). Dies betrifft am Freitag den Alpenhauptkamm vom Simplon bis zum Berninapass und südlich davon, die Gebiete Aletsch, Schreckhorn, Guttannen, Gadmertal, Meiental, Maderanertal, Bivio. Sonst herrscht verbreitet erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3).

Das Institut warnte, dass Neuschnee und Triebschnee spontane Lawinen erwarten lassen, möglicherweise auch sehr grosse. Lawinen könnten in den typischen Lawinenzügen weit vorstossen und exponierte Verkehrswege treffen. Für Aktivitäten ausserhalb gesicherter Pisten seien die Verhältnisse gefährlich.

Sperrungen und Staus

Auf der A2 vor dem Gotthardtunnel in Uri wurde der Verkehr den ganzen Tag über immer wieder gestoppt, um den Schnee zu räumen, teilweise bereits ab Flüelen. Es kam zu längeren Wartezeiten. Auch der Seelisbergtunnel war in Richtung Süden gesperrt, um den Verkehr zu lenken.

Auch im Süden gab es Richtung Gotthard Behinderungen. Für Lastwagen war die A2 zwischen dem Warteraum Giornico TI und dem Gotthardtunnel Richtung Norden gesperrt.

Die A13 war am Morgen zwischen Thusis-Süd und der Verzweigung Bellinzona-Nord zeitweise in beiden Richtungen für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Auch viele Kantons- und Hauptstrassen mussten gesperrt werden. Betroffen waren neben der Innerschweiz auch das Berner Oberland, das Wallis und das Tessin. Einige Fahrzeuge blieben im tiefen Schnee stecken und mussten abgeschleppt werden.

Engadin von Norden her nicht erreichbar

Im Kanton Graubünden wurde die Julierpassstrasse im Norden gesperrt ab Bivio, im Süden ab Silvaplana. Das Engadin war damit auf der Strasse von Norden her nicht mehr erreichbar. Auch der Malojapass wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt, ebenso der Lukmanierpass.

Am Berninapass wurde für Fahrzeuge ein Schneeketten-Obligatorium angeordnet. Die gleiche Anordnung wurde für die Strasse von Chur auf die Lenzerheide getroffen. Nicht betroffen vom Obligatorium waren Fahrzeuge mit Vierrad-Antrieb.

Zugverbindungen gesperrt

Die Matterhorn Gotthard Bahn teilte mit, dass die Strecke Andermatt-Göschenen ab Donnerstag 18 Uhr gesperrt werde. Es sei keine Ersatzbeförderung möglich. Die Matterhorn Gotthard Bahn musste auch andere Verbindungen vom und zum Urserntal wegen Lawinengefahr einstellen.

Die Rhätische Bahn (RhB) meldete, es sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. Bahnpassagiere wurden aufgefordert, wegen des Wetters mehr Reisezeit einzuplanen.

Die SBB konnten wegen des starken Schneefalls auf der Strecke Brig-Domodossola (I) nur eingeschränkt fahren. Statt der durchgehenden Schnellzüge verkehrten Shuttlezüge zwischen den beiden Orten.

Im Berner Oberland war der Bahnverkehr von Interlaken Ost nach Lauterbrunnen und Grindelwald wegen einer Fahrleitungsstörung bis Mittag unterbrochen. Die Reisenden mussten auf Ersatzbusse umsteigen.