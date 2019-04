Wintereinbruch sorgt für Verkehrsprobleme auf Strassen und Schienen

Der heftige Wintereinbruch mit ergiebigen Schneefällen hat am Donnerstag in der Schweiz für Verkehrsprobleme gesorgt. Mehrere Pässe wurden gesperrt, auf der Autobahn A2 vor dem Gotthardtunnel in Uri wurde der Verkehr gestoppt. Auch Zugsverbindungen waren betroffen.