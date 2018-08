Wingsuit-Pilot nach Sprung vom Hinterrugg verunglückt

Ein Wingsuit-Pilot ist am Donnerstag bei einem Sprung vom Hinterrugg zu Tode gestürzt. Der 37-jährige Pole war als letzter einer Dreiergruppe vom Startplatz «Fatal Attraction» gesprungen, kam aber nicht am Ziel in Walenstadt an.