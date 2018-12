Wil feiert seine «Zirkusdirektorin» Keller-Sutter

Was für ein Zirkus: Die Wahl von Karin Keller-Sutter in den Bundesrat löst an ihrem Wohnort Wil Euphorie aus. Im Hof zu Wil treffen sich die Parteifreunde der Ständeratspräsidentin und fiebern mit ihrer Kandidatin mit.