Weniger Unfälle dank Velo-Artikel in der Verfassung

Das Schweizer Velowegnetz soll in der Verfassung verankert werden. Der direkte Gegenvorschlag zur zurückgezogenen Velo-Initiative kommt am 23. September an die Urne. Laut Verkehrsministerin Doris Leuthard dient das der Verkehrssicherheit.