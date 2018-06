Weiter Glutnester in Sägewerk von SVP-Nationalrat Rime

Am Tag nach dem Grossbrand im Sägewerk von SVP-Nationalrat Jean-François Rime in Bulle ist die Feuerwehr noch immer an der Arbeit. In der Brandruine gibt es noch diverse Glutnester. Bis diese gelöscht sind, dürfte es noch einige Tage dauern.