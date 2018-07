Wanderin stösst auf Bärenspuren im Walliser Sanetschgebiet

Ein Bär hat sich am Wochenende am Sanetschpass (VS) herumgetrieben. Eine Wanderin war auf eine Bärenspur gestossen. Eine Sichtung des Tieres gab es indes bisher nicht. Es dürfte sich um den «Berner Bär» handeln.