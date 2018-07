Wallis ehrt Stefanie Heinzmann mit hochdotiertem Rünzi-Preis Die Walliser Soul- und Popsängerin Stefanie Heinzmann erhält den Preis der Stiftung «Divisionär F.K. Rünzi». Die mit 20'000 Franken dotierte Auszeichnung wird ihr am 7. September im Prélet de la Majorie in Sitten übergeben.

Die Walliser Sängerin Stefanie Heinzmann - hier 2016 bei der Verleihung der Swiss Music Awards - erhält dieses Jahr den hochdotierten Walliser Rünzi-Preis. (Bild: Keystone/WALTER BIERI)

(sda)

Der von Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten präsidierte Stiftungsrat ehrt mit dem Preis «Stefanie Heinzmann als stimmgewaltige und sympathische Botschafterin für das Wallis», wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Trotz ihres internationalen Erfolgs sei sie «die bodenständige Heimwehwalliserin» geblieben, lobt die Stiftung.

Die 1989 in Visp-Eyholz geborene Sängerin wurde 2008 bekannt, als sie die Castingshow «SSDSDSSWEMUGABRTLAD» (Abkürzung für «Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte, und gerne auch bei RTL auftreten darf!») gewann. Damit war sie die erste Schweizerin, die bei einer deutschen Talentshow obenaus schwang.

Seither tourt sie mit ihrer Band hauptsächlich durch Deutschland und die Schweiz, ist aber auch schon in den USA und in Polen aufgetreten. An Preisen erhielt sie unter anderem den Prix Walo, den Echo und drei Swiss Music Awards.