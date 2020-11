Vorarbeiten für Schnelltests nehmen Zeit in Anspruch

Der Bundesrat hat am vergangenen Mittwoch die Zulassung von Corona-Schnelltests beschlossen. Bereits am Montag sollten diese eingeführt werden. Bei diversen Anbietern werden die Vorarbeiten laut dem obersten Kantonsarzt jedoch noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.