Vier Verletzte bei Unfall in Tunnel auf A4 in Schaffhausen

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Autos und einem Bus sind am Donnerstagabend im Fäsenstaubtunnel in der Stadt Schaffhausen vier Personen verletzt worden. Sie wurden in Spitäler gebracht. Eine Person musste mit dem Rettungshelikopter transportiert werden.