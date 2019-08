Verletzte nach Brand in einer Privatklinik in Nyon VD

Am Samstagabend ist in der Klinik «La Métairie» in Nyon VD ein Feuer ausgebrochen. Die Einrichtung musste evakuiert werden. Es gab zwar keine ernsthaften Verletzten, allerdings mussten zwei Personen wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.