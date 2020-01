Verdächtiger gesteht Tötung von 17-Jähriger in Yverdon-les-Bains Die in Yverdon-les-Bains VD tot aufgefundene 17-jährige Frau ist von ihrem 19-jährigen Ex-Freund getötet worden. Der unter dringendem Tatverdacht verhaftete, junge Mann hat nach stundenlangen Verhören die Tötung gestanden.

Der Verdächtige hat im Tötungsdelikt von Yverdon-les-Bains laut Kantonspolizei Waadt ein Geständnis abgelegt. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

(sda)

Dies teilte die Waadtländer Kantonspolizei am Mittwoch mit. Der junge Mann habe am Dienstag erklärt, dass er die junge Frau am 27. Dezember gegen 13.30 Uhr in Yverdon-les-Bains VD getroffen habe. Als sie am See angekommen seien, habe er sie getötet und die Leiche danach in der sumpfigen Gegend versteckt.

Weitere Angaben zum Tathergang wollte die Polizei zunächst nicht machen. Die Untersuchungen über die genauen Tatumstände und die Gründe für das Verbrechen würden fortgesetzt, hiess es im Communiqué.

Die junge Afghanin aus Baulmes VD war kurz nach Weihnachten als vermisst gemeldet worden. Am Montag war der leblose Körper der jungen Frau nach mehrtägiger Suche in der Nähe des Neuenburgersees aufgefunden worden. Am Dienstagnachmittag teilte die Waadtländer Kantonspolizei mit, dass es sich um die Leiche der Vermissten handelte.

Der 19-jährige Mann, ebenfalls afghanischer Staatsbürger, war bereits am vergangenen Sonntag in Untersuchungshaft genommen worden, weil ihn die Polizei der Tat verdächtigte. Er ist nicht vorbestraft.