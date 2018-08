VCS wirbt für ein Ja zum Bundesbeschluss Velo am 23. September

Das Velowegnetz in der Schweiz soll besser und sicherer werden. Mit einer Velorunde auf dem Bundesplatz hat der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) am Donnerstag für ein Ja zum Bundesbeschluss Velo in der Volksabstimmung vom 23. September geworben.