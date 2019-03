Unbewilligte Demonstration für Frauenrechte in Zürich

In der Zürcher Innenstadt hat am Samstag eine unbewilligte Demonstration für Frauenrechte stattgefunden. Laut Polizeiangaben nahmen an der Kundgebung und dem Demonstrationszug mehrere hundert Personen, vorwiegend Frauen, teil.