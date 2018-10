UBS will KMU-Kunden zurückgewinnen

Die UBS will die kleinen und mittleren Unternehmen wieder als Kunden gewinnen. Seit der Finanzkrise habe die UBS bei diesen deutlich an Präsenz und Geschäftsvolumen verloren, sagte UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber am Swiss International Finance Forum (SIFF).