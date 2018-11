Über 100 Besetzer aus Solothurner Fleischfabrik abgeführt

Über 100 Personen sind in der Nacht auf Mittwoch in Oensingen SO in das Gebäude eines Fleischverarbeitungsbetriebes eingedrungen: Die Polizei hat die Protestierenden, die das Areal nicht freiwillig verlassen wollten, am Nachmittag «geordnet vom Gelände geführt».