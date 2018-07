Türkischer Botschafter kündigt Aufhebung von Ausreisestopps an: 7 Doppelbürger dürfen ausreisen

Der türkische Botschafter in der Schweiz, Ilhan Saygili, hat am Freitag die Aufhebung des Ausreisestopps für sieben türkisch-schweizerische Doppelbürger angekündigt. Grund dafür ist die Aufhebung des Ausnahmezustandes in der Türkei am kommenden Mittwoch 18. Juli.