Trump lobt wirtschaftliche Entwicklung in seiner Amtszeit

US-Präsident Donald Trump hat bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos die wirtschaftliche Entwicklung der USA in seiner Amtszeit in den höchsten Tönen gelobt. «Amerika wächst und gedeiht, und ja: Amerika gewinnt wieder wie niemals zuvor.»