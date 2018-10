Tropennacht und Hitzetag im Tessin Tropennacht und Hitzetag: Die hohen Temperaturen nehmen in der Schweiz kein Ende - zumal im Tessin. Dort stieg das Thermometer am Mittwoch in Locarno-Monti auf 30,1 Grad.

Endloser Sommer: Auch Ende Oktober steigt das Thermometer im Tessin dieses Jahr noch auf 30 Grad und mehr - wie hier am Ufer des Lago Maggiore. (Bild: KEYSTONE/RAINER KUPPER)

(sda)

Damit ist dieser Mittwoch auch der späteste bisher registrierte Hitzetag in der Schweiz, wie der Wetterdienst Meteonews meldete. Bisher galt dies für den 25. September 1983, gemessen ebenfalls auf der Alpensüdseite mit Nordföhnunterstützung.

Schon in der Nacht auf Mittwoch war die Temperatur in der Leventina auf 23,3 Grad gestiegen. Grund dafür war eine kräftige Nordföhnlage. Morgens um halb sechs Uhr zeigte das Thermometer in Biasca laut SRF Meteo einen Wert von 23,3 Grad. Das war kein Einzelfall: In Cevio im Maggiatal wurden bereits um kurz vor 4 Uhr 22,6 Grad gemessen. Auch im Bleniotal verzeichnete SRF Meteo Temperaturen von 21,2 Grad.