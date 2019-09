Traktor macht sich selbständig und landet im Bach Im freiburgischen Rechthalten hat sich am Montagabend ein Traktor selbständig gemacht. Er rollte eine Böschung hinunter und landete in einem Bach.

Am Montagabend hat sich im freiburgischen Rechthalten ein Traktor mit Anhänger selbständig gemacht. Er landete in einem Bach. (Bild: Kantonspolizei Freiburg)

(sda)

Ein Bauer hatte den Traktor samt Anhänger am Abend vor seinem Anwesen abgestellt. Trotz angezogener Handbremse setzte sich das Gefährt plötzlich in Bewegung, wie die Freiburger Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Traktor und Anhänger rollten rund hundert Meter weit einen Abhang hinunter in den Moosbach. Dort kam das Gespann zum Stillstand. Durch den Aufprall wurden die Maschinen stark beschädigt und es floss Öl und eine kleine Menge Diesel in den Bach.

Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern, indem sie unverzüglich eine Ölsperre einrichtete. Bei einer Inspektion des Gewässers zeigte sich, dass das Ökosystem zwar betroffen ist, jedoch unmittelbar keine Schäden an der Tierwelt festzustellen waren.

Der Anhängerzug musste mit einer Seilwinde geborgen werden. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet, warum sich der Traktor selbständig in Bewegung gesetzt hat.