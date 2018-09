Totes Pferd und zwei verletzte Frauen nach Kutschen-Unfall

Zwei verletzte Frauen sowie ein totes und ein verletztes Pferd: Das ist die Bilanz eines Unfalls mit einer Kutsche in Rodersdorf SO am Samstag. Nach Angaben der Polizei gingen die Pferde durch und brachten das Gefährt zum Kippen.