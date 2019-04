Töffraser mit 195 km/h in 80er Zone erwischt

Ein 30-jähriger Töfffahrer ist am Wochenende in Lömmenschwil SG mit 195 km/h in der Tempo-80-Zone in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Die Polizei nahm dem Mann den Führerschein ab. Das Motorrad wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.