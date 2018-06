Töfffahrer verletzt sich bei Kollision am Oberalppass

Das Abbiegmanöver eines Lieferwagens ist einem Töfffahrer am Mittwoch am Oberalppass zum Verhängnis geworden. Der 25-Jährige kollidierte mit dem Fahrzeug und verletzte sich dabei so schwer, dass er in ein ausserkantonales Spital geflogen wurde.