Töfffahrer in Vorderthal SZ tot auf der Strasse gefunden

Ein 58-jähriger Töfffahrer ist am Freitagabend in Vorderthal SZ gestürzt und gestorben. Gemäss ersten Erkenntnissen verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.