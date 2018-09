Töfffahrer bei Unfall auf Autobahn A3 bei Horgen ZH schwer verletzt

Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist auf der Autobahn A3 bei Horgen ZH am Donnerstagabend aus unbekannten Gründen gestürzt. Dabei wurde er schwer verletzt. Ein Helikopter brachte ihn in ein Spital. Die Autobahn waren in Richtung Zürich während mehrerer Stunden gesperrt.