Tödlicher Unfall auf Feldweg: Junger Mofafahrer im Aargau getötet

Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf einen Feldweg in Bünzen im aargauischen Freiamt ist am Mittwoch ein 15-jähriger Mofafahrer tödlich verletzt worden. Auf einer Kreuzung kollidierte er mit einem Traktor. Am Steuer sass ebenfalls ein 15-Jähriger.