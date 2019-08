Thurgauer Bauern fordern von Milchverband anderthalb Millionen

Thurgauer Milchbauern fordern vom Verband Thurgauer Milchproduzenten (TMP) anderthalb Millionen Franken an Verbandsbeiträgen zurück. Vor Bezirksgericht Weinfelden willigten die zerstrittenen Parteien am Mittwoch in Verhandlungen ein. Das Ziel ist ein Vergleich.