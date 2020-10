Therese Bichsel: «Anna Seilerin. Stifterin des Inselspitals» Eine reiche Berner Witwe hat im Jahr 1348 Pestkranke bei sich aufgenommen. Dies ist der Ursprung des Inselspitals, dem Therese Bichsel in ihrem bildstarken Roman «Anna Seilerin» nachspürt.

Die Autorin Therese Bichsel zeigt in ihrer Romanbiografie über Anna Seilerin, die Stifterin des Berner Inselspitals, wie viel Macht eine Frau bereits im Mittelalter entfaltet hat, indem sie sich auf ihre eigenen Werte besonnen hat. Zytglogge Verlab/Bettina Brun

Im Berner Münster ist wenige Jahre später das Dach des Chors eingebrochen. «Vögel schwirren durch die Kirche. Alle schauen hoch. Der Herrgott hat mit einem Erdbeben gestraft - sendet er nun Friedenstauben?» Das fragt sich Anna Seilerin, während sie den Vögeln nachblickt.

Wie das Licht, das plötzlich ins düstere Gotteshaus fällt, erhellt Therese Bichsel die Biografie der Bernburgerin. Durch frühe Witwenschaft reich geworden, handelte Anna Seilerin während der Pestzeit eigenmächtig und machte aus ihrem Haus ein Spital für Arme. Statt in ein Kloster einzutreten und die ihm überstellten Herren über die Verwendung ihres Vermögens entscheiden zu lassen, investierte sie es in ihr Spital, heuerte Beginen an - heilkundige Frauen, die in offenen Gemeinschaften lebten - und arbeitete selber mit.

«Eine Annäherung durch eine Frau von heute» nennt die Autorin ihre Romanbiografie. In einfacher, fast asketischer Sprache erzählt sie eine Emanzipationsgeschichte, die bis in die Gegenwart weiterwirkt: Das Berner Inselspital geht auf Anna Seilerins Stiftung zurück, die sie so geschickt wie streng «bis in die Ewigkeit» absicherte, bevor sie 1360 starb. Ihr Testament in Originalsprache, auszugsweise im Roman enthalten, zeigt, wie viel Macht eine Frau entfalten kann, wenn sie sich auf ihren eigenen Wert und ihre Werte besinnt.