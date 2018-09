«The Nun» in Deutschschweiz auf Anhieb auf Platz 1 Der Horrorfilm «The Nun» hat in den Kinocharts der Deutschschweiz auf Anhieb den Spitzenplatz erobert. «Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation» fiel innert Wochenfrist vom ersten auf den zehnten Rang zurück.

Der Horrorfilm «The Nun» hat am Wochenende vom 6. bis 9. September 2018 am meisten Publikum in die Deutschschweizer Kinos gelockt. (Bild: Warner Bros. Ent.)

(sda)

Der in der Deutschschweiz zweitplatzierte Film «Mission Impossible - Fallout» konnte sich auch in der Westschweiz und im Tessin ganz vorne halten, nämlich auf Platz 4 und 3.

In der Westschweiz belegte «The Meg» den ersten Rang vor «Blackkklansman» und «Photo De Famille». Im Tessin lag «Mamma Mia! Here We Go Again» vorn vor «Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation».