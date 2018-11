Tausende von Kindern begleiteten Eltern an den Arbeitsplatz

In der Schweiz haben am Donnerstag Tausende von Mädchen und Knaben ihre Eltern an den Arbeitsplatz begleitet oder sich an Spezialprojekten beteiligt. Für Furore gesorgt hat gemäss dem Nationalen Zukunftstag vor allem das Programm «Ein Tag als Chefin».