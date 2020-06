Tausende protestieren in mehreren Schweizer Städten gegen Rassismus In mehreren Schweizer Städten sind am Samstag erneut tausende Menschen auf die Strasse gegangen, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Angekündigt waren Proteste etwa in Zürich, Bern, Lausanne, Luzern und St. Gallen.

4 Bilder 4 Bilder An der Berner Kramgasse wurde beim Sitz der Berner Zunft zum Mohren die Figur eines Schwarzen vor der Kundgebung eingepackt. Keystone-SDA

(sda)

Schätzungsweise 2000 bis 4000 Menschen versammelten sich am Nachmittag in Bern für eine Kundgebung gegen Rassismus, welche sich in eine Reihe von Demonstrationen in aller Welt stellt. Die Polizei lässt den unbewilligten Anlass bisher unbehelligt.

Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben den Aufruf der Organisatoren befolgt und sind schwarz gekleidet zur Kundgebung auf dem Bundesplatz erschienen. Immer wieder wird «Black lives matter» skandiert, also «Auch das Leben von Schwarzen zählt».

Dies in Erinnerung an den Tod von Geoge Floyd vor gut zwei Wochen bei einer Polizeikontrolle in den USA. Viele Kundgebungsteilnehmer tragen Masken. Zu sehen sind Schilder wie etwa «Auch Ignoranz ist ein Virus» und «Wir alle bluten dasselbe Blut»:

Etwas Aufregung gab es zu Beginn der Kundgebung, als plötzlich das Wasserspiel auf dem Bundesplatz startete und viele Teilnehmer überraschte. Die Polizei twitterte in der Folge, sie versuche, die Verantwortlichen zu erreichen.

Wie ein Augenschein an der Berner Kramgasse ergab, hat die Berner Zunft zum Mohren eine Figur eines Schwarzen vor der Kundgebung eingepackt. Diese Figur war Thema eines Artikels in der «Berner Zeitung» vom Samstag. Am Haus, an dem die Figur prangt, befindet sich der Sitz der Zunft.

Gemäss Angaben der Stadtpolizei St. Gallen waren es dort etwa 1100 Menschen, die friedlich demonstrierten.

Gemäss den Vorgaben des Bundes wegen der Coronavirus-Pandemie sind nur Kundgebungen mit bis zu 300 Personen erlaubt. Es ist in der Schweiz bereits die zweite Woche in Folge mit Kundgebungen gegen Polizeigewalt und Rassismus.