Täter lag am Strassenrad - Versuch eines Sexualdelikts

Opfer eines versuchten Sexualdelikts ist eine Frau am Freitagabend zwischen Oberdorf und Langendorf SO geworden. Der unbekannte Täter hatte am Strassenrand gelegen. Als die Frau sich im näherte, packte er sie unvermittelt und versuchte einen sexuellen Übergriff.