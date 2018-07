Tamedia-Mitarbeitende in der Westschweiz führen Streik fort

Ein Ende des Arbeitskonflikts bei Tamedia in der Romandie ist vorerst nicht in Sicht. Die Angestellten setzen ihren Streik gegen die Einstellung von «Le Matin» fort. Gleichzeitig wollen die Parteien an den Verhandlungstisch zurückkehren.