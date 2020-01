Swissbau öffnet für fünf Tage in Basel ihre Tore Basel ist für fünf Tage Treffpunkt der Baubranche: Die wichtigste Schweizer Baufachmesse Swissbau hat am Dienstag für ihre 26. Ausgabe die Tore geöffnet. Bis am Samstag werden rund 100'000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Die Fachmesse Swissbau findet bis am, Samstag in Basel statt. Erwartet werden 100'000 Besucherinnen und Besucher. KEYSTONE/Georgios Kefalas

(sda)

Erstmals sind in die im Zweijahresturnus durchgeführte Swissbau die zwei früheren Fachmessen Ineltec und Sicherheit integriert. Dennoch ist die Swissbau heuer nicht mehr ganz so gross wie vor zwei Jahren. Die Zahl der Aussteller ging gegenüber 2018 von 1046 auf 880 zurück, und die Ausstellungsfläche sank um 10'000 auf 110'000 Quadratmeter.

An der Bedeutung der fünftägigen Messe mit 80 Prozent Fachbesuchern lassen die Veranstalter indes keinen Zweifel: Die Swissbau sei Inspirationsquelle, Austauschplattform und Innovationsradar für die Schweizer Planungs-, Bau- und Immobilienbranche. Dabei sei der persönliche Kontakt auch zu Zeiten der Digitalisierung unersetzbar.

Die Swissbau 2020 steht unter dem Motto «Trial and Error - Mut für Neues?». Die Schweizer Bau- und Immobilienwirtschaft stehe zwar für Beständigkeit und Qualität, doch etablierte Prozesse würden immer mehr in Frage gestellt, halten die Veranstalter dazu fest. Die Zukunft gehöre folglich interdisziplinären Teams, die gewohnte Pfade verlassen und so die besten Lösungen fänden.

Die Swissbau will ihren Besuchern nicht nur eine umfassende Marktübersicht mit neuen Produkten und Dienstleistungen verschaffen. Ebenso wichtig neben der eigentlichen Messe sind für die Organisatoren die Swissbau Focus als Veranstaltungs- und Netzwerkplattform sowie das Swissbau Innovation Lab, eine Sonderschau für digitale Transformation.