SVP, Grüne und Grünliberale diskutieren über Abstimmungsvorlagen

Drei nationale Parteien haben ihre Delegierten am Samstag zu Versammlungen eingeladen. Die SVP Schweiz feiert an ihrer Delegiertenversammlung in Volketswil ZH das fünfzigjährige Bestehen ihrer Jungpartei. Die Grünen und die GLP fassen die Abstimmungsparolen.