Sturmtief «Vaia» sorgt für Starkregen und gesperrte Pässe

In Absprache mit den Nachbarkantonen wurde am Furkapass (2431 m ü. M.), Sustenpass (2224 m ü. M.) und Klausenpass (1948 m ü. M.) sowie am Gotthardpass (2108 m ü. M.) die Wintersperre verhängt. Dies meldet die Urner Baudirektion in einer Mitteilung. Die Sustenpassstrasse ist nur noch bis Färnigen von der Urner Seite her befahrbar. Der Oberalppass (2044 m ü. M.) bleibt bis auf Weiteres gesperrt. (zfo)