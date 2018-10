Sturmtief «Vaia» fegt teils mit Orkanstärke durch die Schweiz

In der Nacht auf Dienstag ist Sturmtief «Vaia» von Süden nach Norden über die Schweiz gezogen. Dabei kam es lokal zu Orkanböen, etwa in Elm GL mit 130 Kilometern pro Stunde und in Lugano mit Tempo 129. Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.