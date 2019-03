Video Stromausfall in der Stadt Zürich: Kurzzeitiges Chaos im Feierabendverkehr – auch HB war betroffen Stromausfall pünktlich zur Rush Hour: In Teilen der Zürcher Innenstadt sind am frühen Mittwochabend die Lichter ausgegangen. Betroffen waren das Central, der Hauptbahnhof, Teile des Kreis 5 sowie die Quartiere Wipkingen und Unterstrass. AZ/ Watson/ SDA

Am Bahnhof in Zürich lief um 18 Uhr alles wieder einigermassen geregelt. (Bild: zvg)

Stromausfall pünktlich auf den Feierabendverkehr. In Teilen der Zürcher Innenstadt sind am frühen Mittwochabend die Lichter ausgegangen. Auch am Hauptbahnhof wurde es düster. Der Grund dafür ist noch nicht bekannt. Der Zugsverkehr ist gemäss Angaben der SBB vom Stromausfall nicht betroffen.

Stromausfall in Zürich betrifft auch den Hauptbahnhof: Mehrere Teile des HB werden durch Notstrombeleuchtung versorgt. In diesen Teilen sind auch Monitore und Billettautomaten derzeit ausser Betrieb. Zugverkehr direkt nicht betroffen. Züge verkehren normal. — SBB Medienstelle (@sbbnews) 27. März 2019

Um ca. 17 Uhr wurden im Büro der watson.ch-Redaktion plötzlich alle Bildschirme schwarz. Auch das Tram Nummer 4 vor dem Gebäude stand still. watson-Mitarbeiterin Camille Kündig berichtete, dass auch in der Nähe der Universität Zürich nichts mehr ging.

Gegen 17.45 Uhr lief in der Zürcher Redaktion der Strom allerdings wieder, ob dies für alle betroffenen Gebiete gilt, liess sich jedoch noch nicht sagen. Ein AZ-Mitarbeitern berichtet um 18 Uhr, dass am Hauptbahnhof alles wieder seinen gewohnten Gang nimmt.

Wie es bei den ewz auf Anfrage der SDA hiess, ist die Ursache für den Stromausfall noch nicht gefunden. Die Fachleute seien daran, die Störung zu ermitteln. Gleichzeitig versuche man, die betroffenen Gebiete von anderen Seiten her wieder mit Strom zu versorgen.

Auf Anfrage von TeleZüri heisst es bei den Elektrizitätswerken Zürich, dass die Gebiete Wipkingen, Unter- und Oberstrass sowie Central davon betroffen sind. Auch am HB gingen die Lichter aus. Mehrere Teile des Hauptbahnhofs würden durch Notstrom beleuchtet.