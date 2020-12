Wetter Starke Schneefälle bringen SBB im Tessin an ihre Grenzen Die starken Schneefälle im Tessin haben die SBB am Freitag an ihre Grenzen gebracht. Es sei nicht mehr möglich, den Bahnverkehr auf allen Anlagen aufrecht zu erhalten, teilte sie mit. Auch der Strassenverkehr floss, wenn überhaupt, nur noch zäh.

Eine Fussgängerin bei Schnellfall in der Innenstadt von Lugano.

(sda)

Der Fernverkehr verkehre bis Betriebsschluss vollständig. Den Fahrplan im Regionalverkehr musste die SBB jedoch ausdünnen, wie sie schrieb. Auf den Strecken Erstfeld-Bellinzona, Bellinzona-Locarno und Giubiasco-Chiasso installierte sie ein Shuttlekonzept. Damit bleibe gesichert, dass die Reisenden von A nach B gelangten. Dieses Konzept sollte vorerst bis Betriebsschluss gelten.

In den letzten Stunden fielen im Tessin und in den Bündner Südtälern lokal bis zu einem Meter Schnee. Der Bund hat wegen der Schneemassen in Teilen des Tessins und Graubündens die zweithöchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Die stärksten Schneefälle wurden laut SRF Meteo in der Nacht von Freitag auf Samstag erwartet. Lokal seien bis anderthalb Meter Neuschnee möglich.

Der Dauerschneefall führte auch auf den Strassen südlich der Alpen zu prekären Verhältnissen. Die A2 im Tessin war laut Viasuisse und TCS am Nachmittag für Lastwagen in beide Richtungen gesperrt. Mehrere Hauptstrassen im Tessin mussten gesperrt werden, ebenso der Autobahnabschnitt zwischen der Raststätte Bellinzona-Süd und dem Monte Ceneri-Tunnel. Vereinzelt waren Strassenabschnitte auch wegen Erdrutschen oder umgestürzten Bäumen unterbrochen. In Lugano galt stellenweise eine Schneekettenpflicht.